Baza: пассажир умер при посадке на самолет из Уфы в Иркутск

При посадке на самолет из столицы Республики Башкортостан, Уфы в Иркутск умер пассажир. Якобы из-за этого у другого мужчины началась эпилепсия, а третий отказался лететь, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, рейс авиакомпании NordStar должен был вылететь в ночь на 23 сентября из Уфы в Иркутск. "47-летнему мужчине стало плохо на посадке, прибывшие на место медики не смогли его спасти. Глядя на это, у другого пассажира произошел приступ эпилепсии. Еще один мужчина после пережитого стресса решил отказаться от вылета", - сказано в посте. Уточняется, что вскоре после этого лайнер направился в аэропорт назначения. 7 июня в московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Boeing-737 с неисправным левым двигателем. Лайнер следовал по маршруту Новосибирск — Санкт-Петербург. Когда мужчине на борту стало плохо, пилоты приняли решение совершить посадку в аэропорту Екатеринбурга. Пассажира увезли в больницу из аэропорта Кольцово.