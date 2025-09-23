Когда бронировать новогодние путешествия, чтобы получить максимальную скидку

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что скидка на зимние туры в случае раннего бронирования может достигать 10%.

«Для максимальной экономии на новогодних путешествиях туристам следует поторопиться с бронированием до конца сентября, когда действуют наиболее выгодные акции раннего бронирования», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, именно сейчас многие туроператоры предлагают специальные условия на зимний сезон.

Горин также отметил, что наибольшим спросом у россиян в этом году пользуются Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Китай.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что российские туристы входят в тройку наиболее желанных для других стран, так как они самые платёжеспособные.