В РСТ рассказали об особенностях оформления шенгенской визы

Генеральный директор компании «Виза Консалт Плюс», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов рассказал об особенностях оформления шенгенской визы для россиян.

© РИА Новости

«От вопроса "Где проще получить 'шенген'?" мы рекомендуем избавиться в целом, потому что такого понимания — "Где проще?" — сейчас не существует», — заявил специалист в беседе с Радио Sputnik.

По словам Абасова, в настоящее время начинать заниматься процессом оформления виз желательно за полгода до поездки, потому что даже относительно лояльные к России страны усложняют порядок получения виз.

Кроме того, при подаче на шенгенские визы следует показать свою финансовую обеспеченность, так как Европу в настоящее время захлестнул миграционный кризис, добавил эксперт.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН рассказал, что российские туристы входят в тройку наиболее желанных для других стран, так как они самые платёжеспособные.