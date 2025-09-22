В РСТ рассказали об особенностях оформления шенгенской визы
Генеральный директор компании «Виза Консалт Плюс», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов рассказал об особенностях оформления шенгенской визы для россиян.
«От вопроса "Где проще получить 'шенген'?" мы рекомендуем избавиться в целом, потому что такого понимания — "Где проще?" — сейчас не существует», — заявил специалист в беседе с Радио Sputnik.
По словам Абасова, в настоящее время начинать заниматься процессом оформления виз желательно за полгода до поездки, потому что даже относительно лояльные к России страны усложняют порядок получения виз.
Кроме того, при подаче на шенгенские визы следует показать свою финансовую обеспеченность, так как Европу в настоящее время захлестнул миграционный кризис, добавил эксперт.
Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН рассказал, что российские туристы входят в тройку наиболее желанных для других стран, так как они самые платёжеспособные.