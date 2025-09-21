Юрист рассказал, что требовать от туроператора при стихийных бедствиях

ТК «Звезда»

Лесные пожары в Турции попадают в категорию форс-мажорных обстоятельств, и в такой ситуации не всегда можно получить большую компенсацию за испорченный отпуск. Об этом «Звезде» рассказал юрист Юрий Капштык.

Что можно требовать от туроператора при стихийных бедствиях
© РИА Новости

Однако туроператор все равно должен обеспечить туриста полноценным отдыхом, отметил специалист. Это можно сделать путем замены отеля, но его уровень и качество должны соответствовать тому, в какой была куплена путевка. Иначе отдыхающий вправе рассчитывать на материальную компенсацию.

«Вам необходимо обратиться к соответствующим заявлением к туроператору, который вам продал путевку. Они должны этот вопрос самостоятельно рассмотреть с отелем и возместить именно в части категории номера, категории вида отдыха. Что касается людей, которые приезжают самостоятельно, приобретая билеты и бронируя отель, - в данной ситуации отель обязан компенсировать разницу в стоимости номеров, если они переселяют в другое место», - подчеркнул эксперт.

Принимающая сторона должна взять на себя решение транспортных и логистических проблем, объяснил эксперт.

Лесные пожары - очень распространенная проблема в зонах отдыха, напомнил юрист. И, учитывая, что это форс-мажор, при покупке путевки лучше все-таки изучать местоположение отеля, особенности этого места и обращать внимание на то, какая пожароопасность введена в регионе, добавил Юрий Капштык.

Ранее российских туристов переселили в безопасные отели из-за природных пожаров в Турции. Никто из них не пострадал.