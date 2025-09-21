Что можно требовать от туроператора при стихийных бедствиях

Лесные пожары в Турции попадают в категорию форс-мажорных обстоятельств, и в такой ситуации не всегда можно получить большую компенсацию за испорченный отпуск. Об этом «Звезде» рассказал юрист Юрий Капштык.

Однако туроператор все равно должен обеспечить туриста полноценным отдыхом, отметил специалист. Это можно сделать путем замены отеля, но его уровень и качество должны соответствовать тому, в какой была куплена путевка. Иначе отдыхающий вправе рассчитывать на материальную компенсацию.

«Вам необходимо обратиться к соответствующим заявлением к туроператору, который вам продал путевку. Они должны этот вопрос самостоятельно рассмотреть с отелем и возместить именно в части категории номера, категории вида отдыха. Что касается людей, которые приезжают самостоятельно, приобретая билеты и бронируя отель, - в данной ситуации отель обязан компенсировать разницу в стоимости номеров, если они переселяют в другое место», - подчеркнул эксперт.

Принимающая сторона должна взять на себя решение транспортных и логистических проблем, объяснил эксперт.

Лесные пожары - очень распространенная проблема в зонах отдыха, напомнил юрист. И, учитывая, что это форс-мажор, при покупке путевки лучше все-таки изучать местоположение отеля, особенности этого места и обращать внимание на то, какая пожароопасность введена в регионе, добавил Юрий Капштык.

Ранее российских туристов переселили в безопасные отели из-за природных пожаров в Турции. Никто из них не пострадал.