Туристам подсказали способ уложить больше вещей в чемодан

Чтобы в чемодан поместилось больше вещей, можно воспользоваться методом скручивания, сообщает NEWS.ru со ссылкой на турэксперта Наталию Ансталь.

По ее словам, у этого метода множество преимуществ. Например, вещи, скрученные в трубочку, меньше мнутся.

Также турэксперт посоветовала составлять список вещей перед поездкой, чтобы не брать лишнее. По ее словам, в первую очередь следует исключить банные принадлежности, поскольку обычно их можно получить в отеле бесплатно.

Ранее специалист по домоводству Оксана Кизилашвили рассказала, как можно обезопасить жилье на время отъезда на дачу или на море. Прежде всего следует перекрыть воду. Это позволит предотвратить возможную протечку и затопление соседей. Кроме того, эксперт советует отключить все электроприборы из розетки, кроме холодильника.