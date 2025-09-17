Как сэкономить на билетах в Анталью

Места на первом после возобновления работы аэропорта Пашковский прямом рейсе AZUR air из Краснодара в Анталью отправлением 24 сентября, обратно – 1 октября предлагаются в свободной продаже за 44 тыс. руб.

Это почти вдвое дороже, чем стоимость перелета на турецкий курорт в те же даты и той же авиакомпанией из Сочи.

Отправиться в Анталью из сочинского аэропорта с 18 по 25 сентября и вовсе предлагается за 16,5 тыс. руб. Еще буквально вчера картина была иной: на маршруте из Краснодара были заявлены только рейсы «Азимута» на небольших суперджетах и перелет из Сочи, наоборот, обходился дороже.

С появлением относительно масштабной перевозки AZUR air в Анталью из краснодарского аэропорта (3 рейса в неделю) именно оттуда перелеты будут более востребованы, полагают наблюдатели. Руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян поясняет: на рейсах за границу из Сочи жители этого курорта составляют не больше 10% от общего числа пассажиров. Остальные – туристы с юга России, которые были вынуждены летать из сочинского аэропорта, так как краснодарский в последние 3 года не работал. Теперь пассажиропоток, по всей видимости, будет постепенно переориентироваться на вылеты из Краснодара, куда добираться значительно быстрее и удобнее ростовчанам, туристам из Новороссийска и других городов региона.

В случае повышенного спроса и с учетом динамического ценообразования тарифы на перелеты вряд ли будут низкими. Но как рассказали порталу «ТурДом» в одном из краснодарских турагентств, туристы, скорее всего, будут готовы платить побольше уже только ради того, чтобы избавиться от утомительного 6–8-часового пути в аэропорт Сочи.

Кстати, заявленная полетная цепочка AZUR air из Краснодара в Анталью короткая – всего 2 месяца, с 24 сентября до конца октября. Возможно, и поэтому места на рейсах стоят относительно дорого. Если в следующем году программа будет поставлена на весь летний сезон, себестоимость кресел может несколько снизиться.