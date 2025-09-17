Аэропорт Краснодара перейдет на круглосуточный режим в 2026 году

Краснодарский аэропорт, недавно возобновивший работу в дневное время, к 2026 году планирует полностью перейти на круглосуточный режим. Соответствующее заявление сделал управляющий директор воздушной гавани Дмитрий Кириченко.

© tourdom.ru

«Планируем нарастить нашу географию полетов, наверное, в следующем году, возможно даже в самом начале перейдем на круглосуточный режим работы», – сказал он.

По его словам, зона дьюти-фри для пассажиров начнет функционировать в аэропорту через 2 недели. Как раз к концу сентября ожидается запуск сразу нескольких международных направлений из Краснодара.

В свою очередь, Росавиация добавила, что кубанской воздушной гаванью уже заинтересовались не только отечественные, но и иностранные перевозчики. В частности, турецкая авиакомпания Southwind рассматривает возможность ставить рейсы из аэропорта Краснодара.

В среду на Кубани с опережением графика приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс. Самолет «Аэрофлот» прилетел из Москвы. Обратный ожидается через несколько часов. Кроме того, пассажиры готовятся и к первому международному рейсу из Краснодара. Дебют намечен в Стамбуле.