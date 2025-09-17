Туристы смогут заселяться в российские отели по биометрии

Заселение в российские отели по водительским правам, заграничному паспорту и биометрии может стать реальностью, сообщают «Известия».

© nsn.fm

В настоящее время проходит стадию обсуждений проект постановления кабмина РФ о правилах предоставления гостиничных услуг. Если документ будет принят, то он вступит в силу 1 марта 2026 года. Иностранные граждане также смогут заселяться с помощью единой биометрической системы при наличии там сведений о них.

В правилах появились и невозвратные тарифы. При возвратном бронировании, если гость сообщает об отказе до дня заезда, отель должен вернуть все средства. Если позже — может удержать плату за сутки. Есть исключения, такие как болезнь введение режима ЧС и другие.