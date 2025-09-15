В чем маркетплейс сможет конкурировать с туристической розницей

Предложение тг-канала «Крыша ТурДома» турагентам высказать свое отношение к партнерству Fun&Sun с Wildberries собрало за 2 дня почти 250 откликов. Этот же вопрос обсуждается в чате для специалистов туризма "Курилка ТурДома 2.0".

Комментарии в стиле «туроператор пытается отобрать у нас клиентов», «давайте не будем с ним работать» можно пересчитать по пальцам одной руки. К присутствию туристических предложений на маркетплейсах туррозница относится как к новой реальности, к которой надо приспосабливаться, а не возмущаться. Абсолютное большинство участников обсуждения не видит серьезной угрозы своему бизнесу. По их мнению, на WB Travel, скорее всего, будут востребованы стандартные групповые туры на чартерной или блочной перевозке, прежде всего бюджетные. Но по таким предложениям турагентам давно приходится конкурировать и с интернет-сайтами самих туроператоров, и с ОТА (онлайн-тревел-агентствами), и с туристическими маркетплейсами банков – последние, как правило, предлагают пользователям еще и кешбэк.

«Как турагент с 20-летним стажем, я прекрасно отношусь к этой новости! Скорее бы все любители скидок и кешбэка перекочевали в “Дикие Ягоды”, чтобы мы не тратили время на такую клиентуру», – прокомментировал один из подписчиков. «Wildberries и подобные площадки страшны тем турагентам, которым, кроме скидки, предложить клиенту нечего. Пусть боятся те, кто из-за постоянных дисконтов и массового обнала устраивает кассовый разрыв и подводит людей», – добавляет другой.

Многие резонно отмечают: онлайн-продажи хорошо работают в штатных ситуациях. Но при малейших отклонениях от нормы – переносе или отмене рейса, замене гостиницы – необходимо вмешательство специалиста. Не говоря уже о случаях аннуляции туров, когда нужно решать вопрос с возвратом денег, расчетом ФПР (фактически понесенных расходов туроператора. – Ред.) и т. п.

Отметим, хотя турагенты пока не опасаются остаться без работы, недооценивать возможности маркетплейсов вряд ли стоит. Вспомним, например, как скептически 15–20 лет назад относились к онлайн-продажам авиабилетов. Но, как видим, офлайн-кассы со временем стали раритетом, авиаперевозка теперь в основном бронируется через интернет.

Ранее «ТурДом» писал, что Wildberries запустил на своем сайте продажу отдельных туристических услуг, а также туров в формате white label. При этом по отношению к пользователям агрегатор по-прежнему остается только информационной площадкой – в реестрах туроператоров и турагентов юрлиц Wildberries нет.