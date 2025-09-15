Сегодня последний день, когда визовый центр Испании в Москве принимает заявления от россиян на оформление шенгена. Завтра, как рассказали TourDom.ru в ВЦ, такой возможности не будет. Кроме того, аннулируются записи на последующие даты, в том числе на следующей неделе. Напомним, в субботу появилось сообщение, что консульство в Москве прекращает прием документов «по техническим причинам». Пока что новых подробностей не появилось.

«Предлагаем вам внимательно следить за сообщениями на нашем сайте», – лишь добавила в ответ на вопрос собеседница редакции на горячей линии ВЦ. Подтверждают эту информацию в специализированных чатах и визовые агенты, которым удалось связаться с ВЦ: «Только что была на трубке, сказали все записи аннулируются. Когда возобновится прием, не знают».

Туристы переживают, будут ли выданы визы тем, кто успел подать документы. Есть надежда, что да, иначе заявки были бы остановлены, но необходимо дождаться разъяснений от генконсульства. Возможно, комментарий появится уже сегодня.

При этом отделение визового центра в Санкт-Петербурге, к которому, кроме города на Неве, приписано несколько регионов, преимущественно Северо-Запада, работает в обычном режиме и каких-либо изменений в ближайшее время не предвидится. «Все нормально, проблем нет, документы принимаем», – сообщили в ВЦ.

Часть туристов не паникует, припоминая, что подобное уже случалось: «В консульстве Испании и раньше бывали сбои. Обычно приводило к задержке в выдаче виз на пару недель максимум».

Но есть версия, что вопрос политический. «Причина, видимо, связана с подготовкой пакета санкций со стороны Евросоюза. Еще неделю назад, когда это стало известно, люди уже спрашивали, что будет. Неслучайно и немцы говорили о квотах на выдачу виз россиянам», – прокомментировала TourDom.ru директор компании «Турсервис Интернэшнл» Инна Сотник.

Как писал TourDom.ru, в субботу на сайте визового центра Испании появилось сообщение, что консульство этой страны в Москве прекратило прием заявлений на шенгены. Ограничения введены «по техническим причинам и до дальнейшего уведомления».