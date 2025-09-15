Как уехать в Китай без визы: правила пересечения границы и лайфхаки для туристов

Что важно знать перед туристической поездкой в КНР после введения безвизового режима
Китай с 15 сентября отменил визы для российских путешественников. Поехать в Поднебесную на отдых или по делам стало намного проще: больше не нужно собирать бумаги, стоять в очередях и платить консульский сбор. Однако и у безвизового въезда есть свои условия. О том, какие документы потребуются для пересечения границы, о каких ограничениях важно знать и какие нюансы учитывать — в материале «Газеты.Ru».
Отмена виз в Китай: главное
Власти Китая отменили визовый режим для россиян. О решении было объявлено 2 сентября во время визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным.
Безвизовый режим вводится в экспериментальном порядке и пока ограничен годом. Российские туристы смогут посещать Китай без визы с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го. В дальнейшем власти КНР проанализируют турпоток в страну и примут решение либо о продлении этих условий, либо о возвращении виз.
До 30 дней можно находиться в Китае без оформления визы
Условия безвизового въезда в Китай
Несмотря на отмену виз, некоторые условия для свободного пересечения китайской границы все же нужно соблюсти. О них рассказало консульство КНР во Владивостоке.
Цель поездки должна соответствовать следующим критериям:
- деловые контакты (бизнес),
- туризм,
- посещение семьи или друзей,
- культурный обмен,
- транзит.
Безвизовый режим не распространяется на граждан, прибывающих в Китай для учебы, работы или в журналистских целях.
Документы
Обязательное и неукоснительное требование к документам по сути одно: нужен загранпаспорт, срок действия которого заканчивается позже предполагаемой даты окончания путешествия.
На границе у въезжающих россиян могут попросить подтвердить цель поездки. Например, показать обратные билеты и бронь отеля или приглашение от принимающей стороны.
Требований об обязательном наличии медицинской страховки в условиях безвизового въезда нет.
Маршрут въезда
В страну можно попасть без визы любым удобным способом:
- самолетом,
- поездом,
- на машине,
- морским транспортом.
Въезжать можно и из России, и через третьи страны. Ограничений на этот счет нет.
Важно
Если раньше правила въезда в Китай для туристических групп и индивидуальных туристов отличались, то с отменой виз они стали одинаковыми для всех.
Возможные причины отказа и другие нюансы
В консульстве КНР предупредили, что на границе с Китаем россиянам могут отказать во въезде, если:
- цели их путешествия не соответствуют требованиям безвизового въезда;
- россиянину запрещен въезд в Китай по закону;
- человек пытается въехать не по общегражданскому загранпаспорту, а по проездным, временным или другим похожим документам;
- действие общегражданского загранпаспорта заканчивается в течение срока предполагаемого пребывания в Китае.
Есть ли визаран
Визaран (от англ. visa run) — короткая поездка в соседнее государство, чтобы «обнулить» срок пребывания в стране выезда и сразу вернуться обратно. Это довольно распространенная практика среди туристов, уезжающих на зимовку в страны Юго-Восточной Азии.
Визаран будет работать и в Китае. То есть по истечении 30 безвизовых дней можно выехать в соседнюю страну и снова въехать обратно в КНР на 30 дней. Ограничений по количеству таких перемещений и по интервалам между въездами пока не установлено.
Случаи форс-мажора
В консульстве КНР также уточнили, что в некоторых случаях можно задержаться в Китае и после окончания безвизового периода.
«Если российским гражданам необходимо остаться в Китае более 30 дней по уважительным и достаточным причинам после въезда в Китай без визы, они должны обратиться за разрешением на пребывание в отделы выезда и въезда органов общественной безопасности КНР», – говорится в сообщении.
Однако не уточняется, какие причины будут считаться достаточно уважительными.
Лайфхаки для туристов
Китайское направление уверено росло по продажам туров и до введения безвизового режима. Так, например, летом рост спроса у туристов составил около 10% по отношению к 2024 году, а количество бронирований осенне-зимних туров подросло сразу на 23%, рассказали «Газете.Ru» в компании Fun&Sun. Однако уже в первые дни после объявления о «безвизе» продажи туров в Поднебесную удвоились.
Чтобы отдых в Китае прошел комфортно, важно заранее знать о некоторых нюансах и особенностях страны.
Деньги
- В Китае не работают карты «Мир». Но можно заранее оформить карту UnionPay, которую по-прежнему выпускают некоторые российские банки.
- Купите наличные юани — сейчас в России с ними проблем нет. Это удобнее, чем везти с собой доллары или евро и менять их на месте, учитывая, что во многих китайских городах обменники есть далеко не на каждом шагу.
- Будьте готовы к тому, что основной способ расчетов в Китае — по QR-кодам. Есть две основные системы — WeChat Pay и Alipay. В последней довольно несложно зарегистрироваться иностранцам. Но с пополнением даже с карт Visa и MasterCard могут быть сложности. Можно попросить помощи у местных, например, у сотрудников гостиницы на ресепшн : вы отдаете им наличные юани, они тут же при вас пополняют ваш электронный кошелек Alipay.
Связь
- В Китае очень обособленный интернет. Из-за «файрвола» в стране не работают сервисы Google, Whatsapp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Telegram и другие привычные нам приложения. Но есть способы обойти блокировки: использовать роуминг с российской сим-картой (это довольно дорого) или купить специальную eSIM для путешествий (это дешевле, а некоторые сервисы принимают для оплаты российские карты).
- Если «файрвол» вас не пугает, можно купить местную SIM-карту и пользоваться преимущественно местными сервисами.
Полезные приложения в Китае
- Карты: удобное для иностранцев приложение с картами — Amap. В первую очередь в силу того, что у него есть англоязычная версия. Еще одно популярное приложение — Baidu Maps, но оно исключительно на китайском.
- Такси: тут лучшим вариантом будет DiDi, опять же, в силу того, что в приложении можно переключиться на английский интерфейс.
- Общение: если вы не владеете китайским, объясниться без онлайн-переводчика в большинстве мест будет сложно. Без ограничений в Китае работает Baidu Translate: он переводит не только письменный текст, но и с голоса, а также надписи с картинок.