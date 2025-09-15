Скрытые правила all inclusive в ОАЭ: что нужно знать российским туристам

Система «все включено» в отелях ОАЭ существенно отличается от привычной турецкой модели. Российских туристов могут ждать сюрпризы с алкоголем, форматом питания и даже чеками, которые в итоге обнуляются.

Планируя отпуск в ОАЭ с системой «всё включено», российским путешественникам стоит быть готовыми к местным особенностям. В отличие от Турции, где алкоголь обычно доступен без ограничений, в Эмиратах действуют строгие правила. В эмирате Шарджа полностью запрещено употребление спиртного даже в отелях с системой all inclusive.

В Дубае, Абу-Даби и других эмиратах алкоголь включён в пакет, но с оговорками: лимит на количество напитков за один приём, запрет на вынос из бара и употребление только в специально отведённых зонах.

Питание организовано по системе dine around, которая позволяет выбирать из нескольких ресторанов с меню à la carte. Шведский стол встречается реже и обычно только на завтраках.

Ещё одна особенность — практика выдачи гостям чеков после каждого заказа. Это не значит, что с вас потребуют доплату: при выезде все суммы автоматически аннулируются, а система служит для контроля потребления.

Среди отелей, предлагающих классический «всё включено» без сюрпризов, эксперты выделяют Rixos Bab Al Bahr и Steigenberger Al Habtoor. Однако даже здесь импортный алкоголь премиум-класса часто оплачивается отдельно.

Перед бронированием важно изучить условия на сайте отеля: тип питания, ограничения на напитки и доступ к ресторанам. Это поможет избежать недопонимания и получить от отдыха в ОАЭ только удовольствие.