Пять правил, которые не помогут сохранить безопасность в отеле

Сегодня в сети периодически появляется информация о том, что в отелях за вами следят, а кровати вдоль и поперек наполнены клопами. Может быть, такое и правда случается, но это скорее исключение, чем правило.

Один из советов — по приезде сразу отнести чемодан в ванну. Идея в том, что так постельные клопы не доберутся до ваших вещей. На самом деле, ванна вас точно не спасет — просто проверьте матрас и мягкую мебель, о проблемах сообщите администрации.

Для тех, кто переживает за слежку, существует такой метод: на зеркало нужно наклеить пластырь, чтобы понять, двустороннее ли оно. Но авторы идеи не сообщают, какая именно реакция должна произойти от контакта двух этих предметов. Если переживаете — просто накройте его тканью.

Для тех, кто считает рулоны туалетной бумаги индивидуальными, существует совет, согласно которому, нужно намочить палец в воде и приклеить конец к остальной части. Правда эту процедуру может повторить любой человек после вас, так что лайфхак вряд ли можно назвать эффективным.

Еще одна популярная схема по защите от недоброжелателей; заклеиться дверной глазок. Вот только он работает в одну сторону, вы ничего не увидите снаружи.

И последняя идея, которую автора канала «Путешествия с фотокамерой» называет бессмысленной — надеть стакан на дверную ручку. От нажатия на нее бокал упадет, а вы поймете, что кто-то пытается войти. Но дверь может начать открываться от сквозняка или движений снаружи, тем более, стакан может разбиться, а вам вместе с тревогой достанется куча стекла.

