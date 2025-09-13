Рай для интроверта: но туда еще стоит добраться — точка Немо

фото: pixabay.com

Несмотря на то, что люди исследуют планету миллионы лет, здесь все еще остались недоступные нам места. Одно из таких — точка Немо, находящаяся на расстоянии 2500 тысячи километров от ближайшего участка суши.

Правильнее будет назвать этот участок явно не точкой, ведь его площадь 37 млн м². Народное название происходит от героя романа Жюля Верна, а не мультфильма про рыбку, как вы могли подумать. Научным языком — это полюс недоступности в Тихом океане.

Раньше считалось, что из-за климатических и атмосферных условий здесь живут только бактерии, но в 2005 году здесь обнаружили краба-йети, который ранее не встречался океанологам. Людей здесь тоже не очень много: первый человеком, покорившим точку стал Федор Конюхов. Автор канала «Яндекс.Путешествия» напоминает, что это был отчаянных шаг, повторять которые стоит только с полным пониманием того, что вас вряд ли спасут — ближайшие люди находятся в космосе, а не на суше.

