Как сэкономить на отдыхе в Сочи

Сочи — город, давно ставший любимцем среди курортного отдыха россиян. Цены, конечно, здесь не самые низкие, но только для тех, кто не знает, где дешевле брать билеты и питаться вкусно без разорения для кошелька. Например, в этом сезоне можно найти найти билеты на двоих за 60 тысяч. Главное правило — искать их на сайте авиакомпании, не на сторонних сайтах, так как это позволяет не платить взнос за работу сервиса. Лучше брать билеты или сильно заранее, или рискнуть, дожидаясь последних билетов, которые компания готова продать дешевле, но быстрее. Но больше всего удивляют цены в кафе и ресторанах: например, горячее в хорошем заведении стоит в районе 700 рублей. В местных столовых печенье «Барабулька» стоит 200-300 рублей, когда в дорогих ресторанах цена может достигать 1000 рублей. Попробовать сэкономить можно и на алкоголе — запаситесь в местных магазинах, где бутылка стоит 150 рублей, а не переплачивать в ресторанах. Также автор канала «Полетели отдыхать!» советует поступать и с готовой едой — в супермаркетах она действительно вкусная и недорогая.

© ГлагоL

Ранее «ГлагоL» писал о том, какие варианты путешествий можно рассмотреть на Рождество. Среди них выделяют Чехию и Австрию.