Что должны знать туристы о нюансах безвиза с Китаем

Посольство России в КНР разъяснило детали безвизового режима, введенного китайскими властями для граждан РФ. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале дипмиссии.

В представительстве уточнили, что на момент предполагаемого выезда из Китая срок действия заграничного паспорта должен составлять как минимум шесть месяцев. Это означает, что к планируемому времени пребывания в стране необходимо прибавить еще полгода.

Кроме того, требование об обязательном предоставлении международной страховки отсутствует. Однако в связи с высокой стоимостью медицинских услуг в КНР дипломаты настоятельно рекомендуют ее оформить.

В посольстве подтвердили, что для несовершеннолетних граждан правила такие же, как и для взрослых. Ограничений по количеству въездов или по общему сроку пребывания в течение календарного года также не установлено.

Напомним, что официально безвизовый режим для российских туристов начнет действовать с 15 сентября. Пока это послабление будет доступно в тестовом режиме и действовать до 14 сентября 2026 года.

Стоит отметить, что сами россияне позитивно оценили решение китайских властей ввести безвиз. Многие читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» признались, что именно необходимость оформления разрешения на въезд было существенным препятствием при выборе места отдыха. Вместе с тем некоторые подписчики опасаются, что из-за высокого спроса цены на билеты и отели теперь существенно вырастут.