Перелеты через несколько часовых поясов часто сопровождаются джетлагом – нарушением сна и чувства времени. Чтобы быстрее адаптироваться, пилоты советуют соблюдать несколько простых правил.

Если есть возможность, выбирайте рейсы, которые прилетают ближе к вечеру, тогда вы сможете сразу лечь спать и быстрее подстроиться под новый ритм. Во время полета пейте больше воды и избегайте алкоголя и кофеина: они только усиливают обезвоживание и сбивают биоритмы.

По прилете полезно выйти на короткую прогулку, чтобы получить естественный свет, затем принять душ и лечь спать в обычное для нового пояса время. А если днем все же нестерпимо хочется спать, устройте короткий отдых на 20-40 минут – этого будет достаточно, чтобы взбодриться, но не сбить режим.

Подробнее о том, как пережить смену часовых поясов, рассказал в своем видео пилот @starflyerpilot.