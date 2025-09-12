Как будет организовано заселение туристов в отели через мессенджер Max

Министерство экономического развития России выступило с инициативой, позволяющей отелям заселять туристов через мессенджер Max с применением биометрических технологий. Соответствующий проект постановления размещен на официальном портале правовой информации.

© tourdom.ru

Согласно предложению постоялец фактически сможет предъявить свои документы, привязанные к сервису Max. Это решение, как отмечается в пояснительной записке, направлено на повышение удобства и доступности услуг для потребителей.

Для реализации нового формата отели должны будут использовать единую биометрическую систему. Идентификация граждан РФ может производиться либо с помощью биометрии, либо через подтверждение личности в мессенджере. Проект также детализирует процедуру размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, включая несовершеннолетних, и регламентирует условия невозвратного бронирования.

В Минэкономразвития подчеркивают, что инициатива призвана установить единые стандарты обслуживания для обеспечения высокого качества услуг в сфере гостеприимства и создания благоприятных условий для развития туриндустрии в России. Отсутствие общих правил, по мнению ведомства, осложняет оценку качества услуг и защиту прав потребителей.

Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года.