В аэропорту Дубая планируют полностью изменить процедуру досмотра пассажиров

Дубайский аэропорт (DXB) планирует полностью изменить процедуру досмотра пассажиров к концу 2026 года. Главным нововведением станет то, что путешественникам больше не потребуется доставать ноутбуки и жидкости из ручной клади при прохождении контроля.

По словам старшего вице-президента по операциям в терминалах Эссы Аль Шамси, процесс обновления инфраструктуры уже начался и будет реализовываться поэтапно. Основой новых стандартов безопасности станут современные сканеры и алгоритмы искусственного интеллекта, способные детально анализировать содержимое багажа в 3D-формате. Это позволит отказаться от действующих ограничений на провоз жидкостей объемом более 100 мл. Всего планируется заменить примерно 140 единиц оборудования.

Контракт на оснащение всех трех терминалов инновационными системами был заключен с компанией Smiths Detection в мае этого года. Ожидается, что модернизация не только повысит уровень безопасности, но и значительно сократит время досмотра посетителей, делая процесс более комфортным.

Актуальность этих изменений подчеркивается растущей загрузкой аэропорта. За первые шесть месяцев 2025-го пассажиропоток в DXB достиг 46 млн человек, что на 2,3% превысило показатели прошлого года и стало абсолютным рекордом. Особенно заметным стал рост в апреле, когда через терминалы прошло 8 млн путешественников – самое высокое значение для этого месяца за всю историю наблюдений.