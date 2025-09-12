Путевка в тюрьму: десять лет грозит турагенту за сорванные отпуска россиян

В другом городе, с чемоданами на лавочке и в полной растерянности - так первые дни отпуска встретили балерины из Ростова-на-Дону. Анна Карапетян с подругами должна была вылетать в Египет. Путевки брали заранее, ведь отпуск у всех совпадает с закрытием театрального сезона.

© РИА Новости

С турагентом Анастасией Калмыковой девушки были знакомы давно - путешествовали с ней на протяжении пяти лет. Но на этот раз все пошло не так. Подробнее - в сюжете корреспондента «Звезды» Валерии Кваше.

«Она ничего не скинула. Ни ваучеры, ни билеты, ни страховки. Вообще ничего. И по итогу в день выезда в Минводы присылает нам билет на самолет в одну сторону», - вспоминает Анна Карапетян.

Конечно, лететь без обратного билета в другую страну, да еще и без брони в отеле, девушки побоялись. Чтобы не портить отпуск, уже в аэропорту решили купить путевки сами. Так стоимость отдыха балерин перевалила за миллион рублей. Деньги за несостоявшийся тур никто из них так и не получил.

Вторая пострадавшая Мелине Атанян собиралась в отпуск с семьей и друзьями. Бронь тоже была заранее, но по личным обстоятельствам отдых пришлось перенести. Написала об отмене тура, хотела оформить возврат.

«Она говорила: „Да-да, я вам все верну“. Но, как мы видим, сегодня уже сентябрь месяц - нам никто ничего не вернул», - рассказывает Мелине Атанян.

Тогда она начала свое расследование. Нашла московского туроператора, от которого якобы и работала Калмыкова.

«Я звоню в интурист, это Москва, спрашиваю, знают ли они ИП Калмыкову, они пробивают по своей базе, говорят, что такого сотрудника нет. Потом я уже выясняю, что нашего вылета нет. Это просто ее выдуманная история», - подчеркнула Атанян.

Причем с продуманными деталями, отмечают пострадавшие. Некоторым Анастасия присылала якобы билеты на самолет, в некоторых случаях — трансфер и даже ваучеры. Выглядели они совсем как настоящие: логотип, реквизиты, даже уникальный номер самого ваучера. Вот только подтвердить такие бумажки у туроператора никому не удалось.

Правоохранительные органы уже начали расследование. В отношении Калмыковой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В качестве меры пресечения суд избрал ей домашний арест. И это не единственный эпизод мошенничества, в котором фигурирует подозреваемая.Уже возбуждено 11 уголовных дел, общий ущерб - около трех миллионов рублей. И это только начало: пострадавших в группе с каждым днем все больше.

«В данном случае за подобные действия может грозить в зависимости от классификации статьи от 6 до 10 лет лишения свободы, реального срока, включая штраф до миллиона рублей. Это учитывая всю сумму возмещения. Все зависит от количества эпизодов и от того, как данное преступление будет квалифицированно органами предварительного следствия», - объяснил «Звезде» адвокат Варткес Чубарьян.

Деньги пострадавшие переводили на разные банковские счета, в том числе на карты родителей турагента. А значит, и состав преступления может оказаться куда серьезнее.