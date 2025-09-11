Турист добился от «Уральских авиалиний» возврата денег за платную услугу

Удивительный случай: туристу удалось вернуть назад свои деньги, потраченные на дополнительную платную услугу на стойке «Уральских авиалиний». При вылете на курорт обнаружилась ошибка в дате рождения. За услугу по ее исправлению сотрудник авиакомпании взял с пассажира 2500 руб. На обратном рейсе в Россию представитель перевозчика ничего не сказал туристу про неверные личные данные. А уже по прилете пассажир прочитал на сайте «Уральских», что в билете допускается до трех ошибок.

© tourdom.ru

«Мой клиент написал претензию, приложив скрин. В результате ему вернули стоимость услуги баллами», – поделился турагент необычным случаем с редакцией TourDom.ru.

Баллы, конечно, не живые деньги. Но курс в программе лояльности один к одному, так что, грубо говоря, турист остался при своих.

Впрочем, данный случай скорее исключение из правил. Как убедился корреспондент «ТурДома», по регламентам «Уральских авиалиний» в персональных данных пассажира действительно можно исправить до трех символов, например, в ФИО или в цифрах – в дате рождения, номере и серии документа. Однако сервис «корректировка поля имени / паспортных данных» платный. В случае вылета более чем через сутки пассажир внутренних рейсов заплатит за изменения 1 тыс. руб., международных – 2 тыс. Если услугу предоставляют менее чем за 24 часа до отправления, тариф возрастет до 2 и 2,5 тыс. руб. соответственно.

Тему активно обсуждают участники сообщества для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0». Турагенту, клиент которого указал неверную дату рождения при бронировании тура, советуют не надеяться, что он «проскочит», и как можно быстрее написать туроператору. «Если не отредактировать поля, не будет действовать страховка, авиакомпания может не допустить в самолет», – делятся опытом турагенты. Есть вариант исправить опечатку в билете при регистрации на рейс, а в страховую компанию – позвонить. Но нужно быть готовым заплатить за свою невнимательность.

В подобных ситуациях надо ориентироваться на правила конкретной авиакомпании. В некоторых из них не берут плату за внесение исправлений в билет. Например, S7 Airlines позволяет изменить до трех букв в фамилии или в имени-отчестве бесплатно. Пассажиры «Аэрофлота» могут без сервисного сбора исправить ошибки в дате рождения, номере и сроке действия паспорта, при условии что три из четырех проверяемых параметров совпадают. В то же время корректировка символов в ФИО платная.

У других перевозчиков плата за вносимые исправления существенно выше. В частности, ранее TourDom.ru писал, что за изменение одной буквы в билете «Азимута» с пассажира берут 58 евро (около 6 тыс. руб.).