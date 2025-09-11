Как изменились цены билетов лоукостера «Победа» на новогодние даты

На стартовавшей 11 сентября двухдневной акции лоукостер «Победа» расщедрился на скидку 20% по тарифам «выгодный» и «максимум» и 15% – по безбагажному базовому.

В сообществе авиакомпании во «ВКонтакте» тут же появились едкие комментарии: «Ура, распродажа – вчера было по 25 тыс. руб., а сегодня – по 29 тыс., но с промокодом!», «В очередной раз сначала подняли цену, а потом дали “скидку”».

Корреспондент «ТурДома» проверил, как изменились стоимости билетов на новогодние даты по популярным у туристов заграничным направлениям по сравнению с акцией, проводившейся 28 августа. Тогда «Победа» предлагала слетать из Москвы в Дубай (ОАЭ) 30 декабря – туда, 10 января – обратно, по тарифу с багажом за 55,9 тыс. руб. На текущей распродаже места на те же даты обойдутся в 67,3 тыс. руб. – на 11,4 тыс. дороже (указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 11:30 11 сентября. – Ред.). Ну а если считать в процентах, то как раз на размер скидки – на 20%.

Новогодние билеты на рейс из российской столицы в Анталью стоили по тарифу «выгодный» 55,3 тыс. руб. Теперь за перелет round trip на турецкий курорт с 30 декабря по 10 января придется заплатить на 6,4 тыс. руб. больше – 61,7 тыс.

Помимо конспирологических версий пассажиров о повышении цен перед акциями, не стоит забывать про динамическое ценообразование: билеты могут как дорожать, так и дешеветь ближе к дате вылета – это зависит от текущего спроса.

Впрочем, даже с учетом роста цены на распродаже «Победы» ниже текущих тарифов других перевозчиков на те же новогодние даты. Например, слетать из Москвы в Дубай рейсом Utair предлагается за 88,2 тыс. руб. с багажом или за 78,9 тыс. – только с ручной кладью. Southwind отвезет в Анталью за 82 тыс. руб., а налегке – за 76,5 тыс.

