На что нужно обратить особое внимание отдыхающим на Кубе

Российским туристам на Кубе следует держать телефоны заряженными. С такой просьбой к отдыхающим обратилось Посольство РФ в Гаване в связи с новым энергокризисом в стране. Причиной сбоя стал выход из строя одной из крупнейших кубинских теплоэлектростанций.

Как сообщается в телеграм-канале диппредставительства, профильные службы уже приступили к ремонтным работам, однако точные сроки полного восстановления подачи электроэнергии пока не называются. В связи с этим российским туристам настоятельно рекомендуется поддерживать мобильные телефоны заряженными, экономно расходовать заряд аккумулятора и строго следовать всем указаниям местных властей.

Для экстренных случаев, связанных с прямой угрозой жизни и здоровью, действует горячая линия генерального консульства России в Гаване: +53 5 263 02 77. В посольстве подчеркивают, что звонить нужно только в критических ситуациях, связанных с угрозой жизнью или здоровью.

По данным кубинского Министерства энергетики, сбой в системе произошел после аварии на ТЭС «Антонио Гутьеррас». Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что все службы брошены на работу по восстановлению энергосистемы.

Отметим, что это не первый подобный коллапс на Кубе. Периодически в стране пропадает электричество. В связи с этим многие отели имеют собственные генераторы, чтобы поддерживать комфортные условия отдыха для туристов.