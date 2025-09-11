Мужчины или женщины: стало известно, кто больше тратит на отдых

Разница в расходах составляет 17 тыс. рублей. Россиянки в среднем тратят на авиабилеты для летнего отпуска значительно больше мужчин, и причина кроется в подходе к планированию поездок, пишет Life.ru.

Средний чек на перелёт к месту отдыха у женщин составил 159 тыс. рублей, в то время как мужчины в среднем потратили на перелёт 142 тыс. рублей. Наиболее популярный бюджет у женщин (37%) находился в диапазоне 200-250 тыс. рублей. Между тем почти половина мужчин (49%) уложилась в более скромные 100-150 тыс. рублей.

Эксперты связывают эту разницу с приоритетами при выборе рейса. Так, женщины чаще выбирают прямые рейсы, удобные стыковки и расширенные пакеты услуг, что увеличивает итоговую стоимость билета. Мужчины же чаще экономят, выбирая стандартные места в эконом-классе без дополнений.