У российских отелей возникли сложности с размещением иногородних туристов и иностранцев

Отели в Москве, Санкт-Петербурге и регионах сталкиваются с трудностями в оформлении проживания иностранцев или туристов из других городов России. По закону они обязаны поставить гостей на регистрационный учет в МВД на следующий рабочий день после заезда. Однако эти обязательства часто под угрозой из-за технических сбоев, а также в связи с задержками подписания договоров об электронном документообороте. О проблеме редакции TourDom.ru рассказали представители гостиниц.

Уведомления о гостях, прибывших из других стран и регионов, отели передают в цифровом виде через ЕПГУ. И здесь в цепочке электронного обмена «гостиница – Госуслуги – МВД» возникают самые разнообразные препятствия. «Сбои в программах передачи данных, отсутствие интернета, Госуслуги не воспринимают некоторые документы гостей. Наконец, длительная обработка уведомлений МВД», – перечислила часть проблем Анна Боровикова, собственница московского отеля Library 3*.

По словам отельеров, в ЕПГУ отсутствуют некоторые адреса и коды подразделений МВД. В частности, портал может выдавать сообщение, что адрес, введенный согласно паспорту, некорректен. В системе нет такой опции, как постановка на учет по ID-карте для граждан Казахстана, например. Нет привычных сервисов, таких как фильтры по дате, ФИО, статусу.

На портале могут вестись «технические работы», которые не дают отправить документы. «Заявление отель заполнит вовремя, но своевременная постановка гостя на учет оказывается невозможной по независящим от гостиницы причинам», – говорит инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 5* Виктория Шамликашвили.

Если в электронном виде зарегистрировать постояльца через ЕПГУ не получается, у отельеров остается единственная альтернатива – оформить документы на бумажных носителях и лично отнести в МВД. Но и здесь их могут ожидать сложности: некоторые районные отделения отказываются принимать уведомления на бумаге.

Отдельная история – подписание договоров с МВД об электронном документообороте, которые необходимо ежегодно продлевать. «На оформление нового допсоглашения требуется время, отправляем по почте или возим лично, – рассказал руководитель гостиничной сети Atelika Hotel Group Алексей Высоканов. – Иногда договоры возвращаются с ошибками, исправляем и отправляем снова».

«Вопрос по своевременному электронному обмену с МВД по постановке на регистрационный и миграционный учет наших гостей неоднократно обсуждался отелями с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и с МВД с попыткой привлечения Минцифры, но пока не решен», – говорит Виктория Шамликашвили.