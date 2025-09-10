Еще одна авиакомпания запретила пользоваться пауэрбанками на своих рейсах

Vietnam Airlines запретила использование пауэрбанков на своих рейсах. Об этом сообщается в информационной рассылке авиакомпании.

Пассажирам разрешено брать портативные зарядные устройства в ручную кладь исключительно при соблюдении ряда строгих условий. Устройства необходимо заранее задекларировать во время процедуры регистрации на рейс. Кроме того, пассажиры обязаны обеспечить их надлежащее хранение во время полета: пауэрбанки должны находиться в выключенном состоянии и размещаться в зоне прямой видимости и доступности, например в кармане кресла, а не в багажных отсеках на верхних полках.

Уточняется, что в багаже, как и раньше, пауэрбанки перевозить запрещено.

Новые ограничения распространяются не только на рейсы Vietnam Airlines, но и на перелеты ее дочерних авиакомпаний - Pacific Airlines и Vasco.

Данное решение вьетнамских перевозчиков стало частью общемирового тренда по усилению мер безопасности. Ранее, в марте, аналогичные запреты на использование портативных зарядных устройств непосредственно на борту самолета были введены рядом крупных авиакомпаний Юго-Восточной Азии, включая Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines и Scoot.