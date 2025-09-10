Для кого из россиян не закроют въезд в Шенгенскую зону

Сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова прокомментирована новости о возможном ограничении выдачи туристических виз в Европу.

© РИА Новости

По ее словам, ряд категорий граждан РФ все равно будут пускать в Европу.

«Речь идет о дипломатах, работниках международных организаций, а также россиянах, которые едут по важным гуманитарным причинам — например, на лечение или на похороны близких. Кроме того, визы могут получить студенты, принятые в европейские вузы, квалифицированные специалисты с официальным приглашением на работу и близкие родственники тех, кто живет в Европе легально. Совершенно предсказуемо то, что для обычных туристов въезд в страны Шенгенской зоны могут закрыть или сильно ограничить», - рассказала сенатор «Газете.Ru».

Она напомнила, что такие страны, как Польша, Латвия, Литва, Эстония и Чехия уже остановили выдачу туристических виз россиянам, но все же возможен въезд граждан РФ, у кого есть веские причины и необходимые документы, хотя и с усиленным контролем. Такая политика направлена на ограничение массового туристического потока из России и усиление политического давления через санкции, но при этом оставляет возможность для важных визитов.

«Это ожидаемо. Но нам в России интереснее, страна большая и разнообразная. Бескрайняя наша страна удивительнее и притягательнее Евросоюза», — подчеркнула политик.

Напомним, с октября 2025 года контроль за пребыванием российских граждан и других неевропейских путешественников в странах Шенгенской зоны станет значительно строже из-за введения новой биометрической системы Entry/Exit System (EES). Об этом предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР).