Пассажиры «Победы» не заметили изменений в правилах провоза ручной клади

Туристы обсуждают новые правила провоза ручной клади у авиакомпании «Победа». Некоторые не понимают, что изменилось по сравнению со старыми требованиями.

© tourdom.ru

На иллюстрации в тг-канале перевозчика показано допустимое размещение в калибраторе одного места ручной клади размерами 36х30х27 см или двух мест (чемодана и рюкзака), которые при укладке друг на друга дают в сумме те же габариты. «С переменой мест слагаемых на картинке это прикол? Какой смысл делать “распилы” багажа в иллюстрации, если размеры калибратора остались прежними», – недоумевают пассажиры.

«Искала поводы для радости, но не нашла», «Я как летал с одним рюкзаком, так и буду. Увеличить его не смогу», – делают выводы туристы.

Некоторым пассажирам не понравилось, как авиакомпания преподнесла клиентам новый регламент: «Мы меняемся в большую сторону». «Скажите правду, вас обязали поменять правила решением суда», – требуют в комментариях туристы.

Впрочем те, кто часто летает, нашли плюсы в новых правилах. Они обратили внимание, что сверх норматива ручной клади теперь можно бесплатно провезти пакет из duty free. Причем его размер достаточно внушителен – 32х24х10 см. «Можно взять на отдых пару литров алкоголя, не только духи», – примеряются туристы.

По старым правилам авиакомпании все вещи, которые пассажир берет в салон самолета, в том числе товары duty free, еда в дорогу и прочее, должны были помещаться в тот самый калибратор. Отдельно и бесплатно можно было взять только ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость.

Теперь список сверхнормативных бесплатных опций расширен. Например, родителей, путешествующих с детьми, порадовала возможность взять питание на время полета: «В прошлый раз летели, еду для малыша просили тоже запихать в калибратор». Можно провезти бесплатно лекарства на время полета, верхнюю одежду, устройство для переноса ребенка.

Некоторые клиенты «Победы» в принципе положительно оценивают ограничения, действующие на ее рейсах. «У других авиакомпаний народ прет в салон баулы, а я не могу положить на полку свой рюкзачок, потому что там два чемодана уже лежат. Все должно быть в пределах разумного».

Другие рекомендуют перевозчику снизить доплату за перевес. «У “Аэрофлота” платишь 3400 руб., у вас – 5600». А также увеличить размер калибратора: «Измеритель должен иметь внутренние габариты минимум на сантиметр больше, чтобы вещи могли свободно в него помещаться».

Ранее TourDom.ru писал, что суд по иску транспортной прокуратуры обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, признав действующие регламенты необоснованно жесткими.