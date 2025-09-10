Запись в визовый центр Испании превратилась в настоящую охоту

Туристы, стремящиеся получить испанские шенгены, жалуются на сайт визовых центров этой страны. Накануне вечером – около 17:00 мск – были выложены слоты для подачи документов на вторую половину сентября, но большую их часть вот уже спустя сутки у заявителей так и не получается забронировать.

По традиции сайт практически сразу же «упал» от большого количества желающих записаться. Попытка забронировать время для визита в визовые центры превращается в нервный квест каждый раз, и некоторые туристы уже выработали собственные лайфхаки, но в этот раз даже они не помогли.

«Я вчера потратила 5 часов на попытки и сегодня уже 2 – ни разу не удалось продвинуться дальше выбора даты и времени...» Многие жертвуют сном: «Вчера 4 часа, ночью пробовала, сегодня с 05:00 до 10:15 – ничего».

Записываться удается единицам. Туристы отмечают, что некоторые слоты в системе «краснеют», когда их пытается занять кто-то из пользователей, но через 10–15 минут они снова возвращаются в систему. «В Новосибирске с момента падения сайта вчера вечером количество мест не изменилось».

Те заявители, что регулярно получают испанские визы, утверждают, что раньше таких глобальных проблем не было: «Я записываюсь каждые полгода. Да, бывает сложно, но чтобы так…» И предполагают, что после атаки ботов, случившейся в конце августа, на сайте что-то «сломалось».

Туристы отмечают, что зачастую записаться на визит в визовый центр удается только с 2–3 раза, а некоторые пытаются это сделать с июня. И пока безуспешно.

Ранее TourDom.ru писал, что из-за сокращения квот и повышения цен туристы переключаются с испанских шенгенов на визы во Францию и Италию.