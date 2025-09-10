Перечислены хитрости, которые помогут не попасть впросак на отдыхе в Турции

Простые правила помогут сделать отдых более комфортным. Туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании IZI TOUR Алёна Фомина с Life.ru рассказала, как получить максимум удовольствия и пользы от путешествия в Турцию. Эксперт посоветовала лететь в эту страну в сентябре, чтобы сэкономить, захватить бархатный сезон и избежать толп туристов.

Фомина призвала также отказаться от традиционных туристических направлений и отдать предпочтение более спокойным локациям. Например, вместо Анталии можно поехать в Бодрум. Город славится не только роскошным побережьем Эгейского моря, но ещё и большими рынками, где можно купить сувениры. Шоппинг лучше планировать на вторую половину путешествия.

Если хотите купить что-то вкусное или сувениры, помните о местной особенности под названием Akşam pazarı. Это время, которое предшествует закрытию рынков, когда цены на товары значительно снижаются. Продавцы стремятся распродать остатки и готовы торговаться, что даёт возможность приобрести продукты и другие товары почти за бесценок, — рассказала эксперт.

Тем, кто планирует купить в Турции золото, стоит быть особенно внимательными. Часто продавцы предлагают украшения, сделанные из сплавов. Как правило, такие вещи не отличаются высоким качеством и долговечностью.

Фомина призвала хотя бы иногда выбираться на прогулки по городу. Не стоит бояться пользоваться общественным транспортом — так получится прочувствовать весь местный колорит. При этом турэксперт предостерегла путешественников от фотографирования местных жителей без разрешения. В Турции недавно приняли закон, запрещающий это.