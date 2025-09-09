Рубль ослаб: что делать туристам

Иностранная валюта сегодня заметно подорожала. Банк России установил стоимость доллара на завтра – 83,24 руб., а евро – 98,03 руб., почти на 1 руб. и 1,5 руб. выше, чем на 9 сентября.

© РИА Новости

Внутренние курсы, по которым туроператоры пересчитывают в рубли стоимость туров за границу, составят завтра от 85,57 до 88,65 руб. за доллар и от 100,97 до 104,41 руб. за евро. Перед туристами, заблаговременно забронировавшими туры за границу и внесшими часть их стоимости, дилемма: поторопиться доплачивать до полной стоимости или же подождать в расчете на то, что ближе к датам вылета на отдых ситуация на валютном рынке развернется – доллар и евро подешевеют, а значит, и сумма доплаты снизится.

По мнению директора по стратегии ИК «Финам», преподавателя высшей школы бизнеса ВШЭ Ярослава Кабакова, фундаментальных причин для укрепления рубля пока нет:

«В ближайшие пару месяцев доллар может подорожать до 87 руб., а к концу года прогнозируем его в диапазоне 85–90 руб.».

Специалист отмечает, что объемы экспорта сейчас сокращаются, а импорта, а значит, и спроса на валюту – растут. Сезонному ослаблению рубля может поспособствовать и постепенное формирование импортерами складских запасов товаров под новогодние праздники. Кроме того, слишком крепкая нацвалюта в последнее время «давит» на бюджет – отражается на его дефиците. Вместе с тем эксперт напоминает, что Китай планирует дать возможность российским компаниям «фондироваться» в юанях. Если это случится, мы можем увидеть и разворот на валютном рынке. Однако пока речь идет лишь о намерениях китайской стороны.

По информации в деловых СМИ, в компании «БКС Мир инвестиций» не исключают к концу года доллара дороже 90 руб., а в Альфа-Банке ожидают курса 90–95 руб.

По всей видимости, туристам вряд ли стоит затягивать с доплатой за туры, забронированные на зимние даты.