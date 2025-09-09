Пилот рассказал, почему нужно платить за перевес багажа

Авиакомпания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», изменила правила провоза ручной клади. Представители перевозчика пояснили, что новые нормы разработаны в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82). Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник рассказал «Вечерней Москве», почему пассажиры по всему миру всегда переплачивают за вес своих вещей и как это влияет на безопасность полета.

Что изменилось

Ручная кладь больше не ограничена по весу, а габариты одного места увеличены с 4 х 36 х 30 сантиметров до 15 х 36 х 30 сантиметров.

Также в список вещей, разрешенных сверх основной ручной клади, добавлены ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Размеры запечатанного пластикового пакета с товарами из duty free увеличены с 10 × 10 × 5 до 24 х 32 х 10 сантиметров. В компании отметили, что изменения позволят пассажирам удобнее перевозить личные вещи, особенно электронные устройства и покупки.

Помимо этого, дополнительно к ручной клади и без доплаты пассажиры могут взять:

букет цветов;

верхнюю одежду;

один костюм в портпледе;

питание для ребенка в полете;

лекарства (включая диетические потребности) на время полета;

устройства для переноса ребенка;

используемые маломобильным клиентом костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска.

Основные правила провоза ручной клади при этом сохраняются: в салон можно брать любое количество вещей, если они помещаются в калибратор 36 х 30 х 27 сантиметров. Генеральный директор «Победы» Дмитрий Тыщук пояснил, что такие размеры рекомендованы производителем самолетов Boeing и рассчитаны исходя из объема багажных полок Boeing-737-800 и числа пассажирских кресел.

Почему авиакомпании требуют доплаты

По словам эксперта, перевес ручной клади и багажа действительно не влияет на безопасность полета. Это позволяет компаниям больше зарабатывать.

«Например, в данный момент авиаперевозки сокращаются, потому что прошел активный сезон отпусков. На многие рейсы билеты будут не полностью выкуплены, поэтому авиакомпании используют эти уловки для заработка. Однако это актуально и круглый год как дополнительный источник дохода авиаперевозчиков», — рассказал он.

Есть ли общий предельный вес багажа и ручной клади для перевозки

Специалист объяснил, что весь багаж взвешивают и рассчитывают его общую массу до полета. Если фиксируют перевес, то часть вещей отправляют другим рейсом. Пассажиры могут взять любое количество багажа за дополнительную плату.

«Ситуация, когда багаж будет слишком тяжелым и самолет просто не взлетит, невозможна. Перед каждым рейсом весь багаж взвешивают, второй пилот приносит командиру экипажа сопроводительную ведомость, в которой указано точное количество пассажиров и их вещей. В центровочном графике рассчитано, по каким багажникам распределять вещи пассажиров для правильной центровки самолета, учитывая его взлетный вес. Если багажа слишком много и может быть перегруз, то сокращают объем топлива, а часть чемоданов отправляют другим рейсом и сообщают об этом пассажирам. Поэтому, если человек хочет лететь с 10 чемоданами на отдых, то в этом нет никаких проблем. Ему нужно лишь заплатить за дополнительные места и, возможно, подождать свой багаж со следующим рейсом», — рассказал Сытник.

Напомним, что 6 июня суд обязал компанию «Победа» увеличить допустимые габариты ручной клади, так как они «необоснованно малы и ограничивают права пассажиров».