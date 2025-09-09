Лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» внесла изменения в правила провоза ручной клади: ограничения по весу сняли, размеры пакета для покупок из duty free увеличили.

Как сообщает пресс-служба компании, габариты одного места ручной клади увеличены с 4х36х30 см до 15х36х30 см. Ограничений по весу не будет. К списку разрешенных вещей добавили зонт, ноутбук или планшет (в мягком чехле).

Размер пакета с товарами из duty free увеличили до 24х32х10 см вместо 10х10х5 см.

Как сообщал «ГлагоL», в июне суд признал незаконными принятые авиакомпанией «Победа» размеры ручной клади для бесплатного провоза. «Победа» пыталась отстоять в суде свои ограничения, но судья с ними не согласился.