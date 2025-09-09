С пассажиров «Уральских авиалиний» в Жуковском брали незаконный сервисный сбор

В аэропорту Жуковский пассажиры, вылетающие рейсами «Уральских авиалиний», платили незаконный «сервисный сбор» за услугу, не прописанную в Федеральных авиационных правилах (ФАП). А именно – за «оформление багажа и ручной клади».

Как выяснила Свердловская транспортная прокуратура, с клиентов «Уральских» с ноября по август брали 500 руб. в ее представительстве – ООО «Аэродом». Чтобы обосновать сбор, в компании выпустили акт. После того как платежом заинтересовались проверяющие, его отменили.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» уточнили, что сбор не имеет отношения к перевозчику: “Аэродом” по нашему поручению выполнял представительские функции в Жуковском и самостоятельно установил платеж».

Ранее прокуратура уже проверяла представительство «Уральских авиалиний» в аэропорту Домодедово по поводу штрафов за якобы несоответствие ручной клади нормативам. Поводом стали претензии пассажиров к одному из сотрудников «Аэродома» Ильдару Латыпову. Он заставлял туристов доплачивать за ручную кладь, даже если чемодан помещался в калибратор. После проверки сотрудника отстранили от работы, а пассажиры отсудили у перевозчика 225 тыс. руб.

В прошлом году прокуратура заставила «Аэродом» отменить сервисный сбор за оформление багажа в размере 300 руб., аэропорт тогда назван не был.