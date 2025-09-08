Опоздавшим на рейс туристам смогут помочь билетные агенты

Туристы при опоздании на первый рейс в round trip смогут в большинстве случаев сохранить за собой обратный билет даже при обращении к посреднику, а не в саму авиакомпанию. «Аэрофлот», который ранее опубликовал более жесткие требования, не в счет. Редакция TourDom.ru продолжает разбираться, как перевозчики выполняют требования нового приказа Минтранса, который с 1 сентября дал клиентам эту возможность.

© tourdom.ru

Билетные агенты разъяснили, что уведомить авиакомпанию об опоздании через них могут пассажиры большинства крупных перевозчиков. Это доступно у Smartavia, Utair, Nordwind, «Авроры» и «Победы» в течение 2 часов после отправления улетевшего без них рейса. Если не успеют, все последующие сегменты, независимо от интервала между ними, будут аннулированы.

Требования приказа готовы выполнять и иностранные авиакомпании. Причем некоторые из них предоставляют гораздо более гибкие условия. Например, пассажиры Etihad Airways могут воспользоваться опцией в течение 24 часов после пропущенного вылета. Если же речь идет не об обратном билете, а о стыковке, то тут нужно обратиться не позднее чем за 2 часа до отправления следующего рейса.

Например, в случае путешествия из Москвы на Мальдивы через Абу-Даби и неявке на перелет из Шереметьево в аэропорт Заид туристу нужно оперативно аннулировать сегмент Абу-Даби – Мале. После этого придется обратиться в контакт-центр для внесения ремарки и изменения билета с RT (round trip) на OW (one way ticket). Тогда за ним сохранят обратный перелет Мале – Абу-Даби – Москва.

«При применении этой политики штраф за no-show не взимается. А если клиент хочет изменить дату обратного вылета, билет оформляется уже по правилам добровольного изменения с доплатой по тарифу и таксам», – пояснила гендиректор компании «Мой агент» Виктория Кизимова. Важный момент: при обращении к агентам нужно учитывать, что они решают вопрос не самостоятельно напрямую, а направляют запросы в авиакомпании, и на это тоже необходимо время. Поэтому пассажирам, находящимся в цейтноте, правильнее будет обратиться к перевозчику самостоятельно.

