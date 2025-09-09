Cервис онлайн-бронирования запускает акцию для турагентов ко Дню туризма

Cервис онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии «Островок B2B» объявляет о старте акции для турагентов, приуроченной ко Всемирному дню туризма. Чтобы принять участие, агентам нужно совершать бронирования по России и за рубежом на «Островок В2В». Участников ждет розыгрыш ценных призов, а также гарантированные подарки от сервиса.

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок», рассказала:

«В нашей акции "Три орбиты туриндустрии" мы вдохновлялись неземными подвигами, которые совершают профессионалы индустрии каждый день. Помогая клиентам открывать нашу планету, турагенты сами выходят на новые орбиты, воплощая мечты об отдыхе в жизнь и порою делая невозможное. Мы ценим турагентов и верим, что без них индустрия не смогла бы развиваться такими космическими темпами».

По условиям акции агентам необходимо забронировать поездки для клиентов в период с 8 по 25 сентября, при этом даты заезда не ограничены. Чем больше бронирований, тем выше шансы на выигрыш. Акция разделена на три уровня – орбиты, которые отличаются сложностью условий и масштабом призов. На каждом уровне нужно забронировать размещение и транспорт: трансфер, авиа- или ж/д-билеты, автомобиль. Условия акции продуманы так, чтобы поучаствовать в ней могли все желающие агенты: как те, кто работает только по внутренним направлениям, так и те, кто бронирует преимущественно зарубежные поездки.

Принять участие могут не только действующие партнеры сервиса, но и новые пользователи, для этого нужно пройти регистрацию на «Островок В2В», а также зарегистрироваться на странице акции.

Результаты будут объявлены до 27 сентября в телеграм-канале «Островок B2B» (@b2bostrovok). Победителей ждут ваучеры на проживание в глэмпингах, городских и курортных отелях России, а также в четырех- и пятизвездочных отелях в Армении, Турции, ОАЭ, Таиланде и на Кипре. После объявления результатов все участники получат гарантированные призы – промокоды со скидкой на бронирование размещения.