Какими рейсами осенью и зимой туристы смогут вылететь из Хабаровска за границу

Хабаровский аэропорт сохраняет основные международные направления на осенне-зимний период, включая рейсы в Таиланд, Китай и Вьетнам, при этом добавляя новые маршруты на Филиппины. При этом расписание полетов в Пекин и Сеул все еще находится в стадии формирования.

Хабаровский аэропорт обновил расписание на осенне-зимний период, сохранив рейсы во Вьетнам, Узбекистан, на Пхукет, в Харбин и Санью. При этом информация о полетах в некоторые города, включая Пекин, пока недоступна, что вызывает вопросы у путешественников.

Туристические операторы успокаивают: ключевые направления никуда не исчезли, а задержка с публикацией рейсов в Пекин связана с особенностями планирования авиакомпании «Аврора». Подтверждает это и представитель отрасли Валентина Асеева.

«Количество рейсов в Китай не сократилось. Все остается. Но, к сожалению, есть такой момент, что из Хабаровска расписание на Пекин после 25 октября «Аэрофлот» не опубликовал. Мы пока ожидаем, когда его выложат. А вот чартеры в Яньтай, Вэйхай, Бэйдайхэ действительно заводятся только на лето и зимой не выполняются», – сообщила она DVHAB.

В качестве новинки сезона добавятся рейсы на филиппинский остров Боракай. Ожидается, что полное расписание будет опубликовано к концу сентября.

Тем временем многие хабаровчане уже ищут альтернативы и покупают билеты из Владивостока, где цены ниже, а выбор рейсов больше. Не оправдались и надежды на открытие прямого сообщения с Сеулом – в министерстве транспорта края заявили, что таких планов на данный момент нет.

Напомним, с запуском международного терминала объединенный аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровск стал крупнейшим на Дальнем Востоке. Хабаровчане ожидают, что будет расширена маршрутная сеть, увеличена частоту рейсов и усилена конкуренция на действующих направлениях.