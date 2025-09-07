В АТОР рассказали, как отличить подделку от настоящего египетского сувенира

Из путешествий в Египет можно привезти местный сувенир - настоящую частичку древней истории. О том, как случайно не попасться на дешевую подделку, Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала на своем сайте.

Индустрия сувениров ориентирована на туристов, поэтому при производстве популярных товаров часто используются низкокачественные материалы. Лидерами по количеству подделок являются папирусы, статуэтки, имитирующие древние артефакты из дерева и камня, ювелирные изделия и парфюмерные масла.

"Чтобы обезопасить себя от разочарования, в первую очередь критически важно выбрать правильное место для покупок", - посоветовали эксперты.

Продукция крупных государственных магазинов и известных частных галерей (например, Институт Папируса Рагаба в Каире), несмотря на то что довольно дорога, имеет гарантии подлинности, в отличие от лотков на улицах.

В АТОР также предупредили путешественников, что в Египте нужно "научиться" искусству торга.

"Цена изначально завышена в несколько раз, а иногда и на порядок, поэтому смело начинайте торговаться, предлагая 30-50% от первоначальной стоимости. Если продавец слишком легко соглашается на вашу первую цену, это верный признак того, что реальная стоимость товара еще ниже", - сказали в Ассоциации.

Так, вместо настоящего папируса туристам могут предложить рисовую или банановую бумагу. И все же определить оригинал можно: фактура настоящего папируса напоминает плотное полотно, на его поверхности видно переплетение тонких полосок растения, а если его согнуть, он не потрескается и не сломается.

Можно провести и тест огнем - поджечь край листа зажигалкой. Если папирус настоящий, он не будет гореть открытым пламенем. Еще один вариант - капнуть немного воды на поверхность, она должна мгновенно впитаться.

Внимательным стоит быть и при покупке статуэток, изображающих богов, фараонов, священных жуков-скарабеев или кошек.

"Здесь основная сложность заключается в отличии подлинных изделий из натуральных материалов от подделок. Чаще всего речь идет о различении камня или дерева и их имитаций из гипса или пластика", - объяснили в АТОР.

Так, настоящий камень (гранит, базальт или алебастр) отличается значительным весом, медленным нагревом от тепла руки, четкой резьбой и глухим твердым и коротким звуком при постукивании по нему. Если вы берете изделие из дерева, то оно должно иметь уникальную текстуру, хорошо ощутимые волокна и древесный запах.

Что касается ювелирных изделий, то настоящие золото и серебро должны быть с пробой.

"Распространено золото 14 и 18 карат, а серебро - 800-й или 925-й пробы. Если продавец утверждает, что изделие антикварное и пробы нет, это почти всегда означает, что перед вами позолота или посеребрение", - предупредили эксперты.

Полудрагоценные камни, к примеру, лазурит, бирюзу и сердолик, продавцы часто подменяют цветным стеклом, внутри которого можно увидеть мелкие пузырьки воздуха, или легким и теплым пластиком. Настоящий же камень всегда имеет "природную неидеальность", неравномерный окрас и вкрапления.

Купить подделку можно и при выборе парфюмерных масел. Часто синтетические отдушки, смешанные с базовым маслом, продаются под видом натуральных экстрактов.