На что стоит обратить внимание при выборе гида

3 сентября 58-летнего Сергея Мельникова, выдававшего себя за гида и водившего в походы людей, предварительно признали погибшим: он пропал на хребте Аибга. Мастер спорта, член Федерации спортивного туризма — Объединения туристов Москвы Дмитрий Ковальков рассказал «Вечерней Москве», как понять, что перед вами именно профессиональный гид.

Сергей Мельников повел двух альпинистов на Черничную тропу 29 августа, и туристы заночевали в горах... без спальных мешков. Через день клиенты Мельникова вернулись в Красную Поляну, а гид остался в горах, так как устал. Недавно стало известно, что Сергей Мельников не был профессиональным гидом. Мужчина работал монтажником. Клиентов для походов искал в сети и брал по пять тысяч рублей за выход. По информации в сети, Сергей, вероятнее всего, погиб.

Выбирайте тщательно

С 1 июля 2024 года в России вступили в силу «Правила оказания услуг инструктора-проводника», сообщает в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» Дмитрий Ковальков.

Любой инструктор должен быть аттестован, а его имя — внесено в специальный реестр, который можно увидеть на сайте Министерства экономического развития России, — делится с «Вечерней Москвой» Ковальков. — Если же вы заранее не ознакомились с квалификацией инструктора, при личной встрече обратите внимание на следующие детали: хорошее турагентство, имеющее лицензию на оказание соответствующих услуг, а сам гид дает конкретные инструкции по подготовке к походу заранее.

Обязан знать все

Эксперт дополняет, что профессиональный гид должен уметь ориентироваться на местности, обучен первой помощи, разбирается в снаряжении и всегда поможет правильно его подобрать.

Хороший инструктор перед выходом группы поинтересуется физической подготовкой и состоянием здоровья участников, проверит снаряжение. А еще у профессионала должен быть четкий план-график дня: во сколько группа вышла, сколько километров она пройдет и когда будет на точке (чтобы туристы внезапно в ночь не оказались непонятно где), — дополнил Ковальков. — Гид заблаговременно предоставляет туристам информацию о маршруте, климатических и погодных условиях. Он также должен знать специфику препятствий и предупредить о них группу заранее.

Гид должен уметь подстраиваться под темп группы, он понимает, когда нужно сделать привал и где можно это сделать: место должно быть безопасным, рядом с источником чистой воды, защищенное от ветра.

Кроме того, инструктор должен выступать еще и в качестве экскурсовода. Знать, что за места проходит группа, — заключил Дмитрий Ковальков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Овчинников, кандидат медицинских наук, инструктор альпинизма и старший координатор альпинистского общественного спасательного отряда:

При выборе гида обращайте внимание на репутацию турфирмы. У хорошей компании все прозрачно: на сайте можно найти информацию о гиде, его квалификации и опыте. Если этого нет, стоит насторожиться. Что касается реестра — проверяйте инструкторов в нем, но имейте в виду, что еще не всех гидов успели туда добавить.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ

Неосторожность стоила жизней

Директор новосибирской фирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов организовал тур на Ключевскую Сопку — знаменитый стратовулкан на востоке полуострова Камчатка. К сожалению, его не остановил запрет на посещение объекта. 2 сентября 2022 года проводники подняли группу на высоту более трех тысяч метров. Время для акклиматизации туристов они не выделили. Так, на высоте четырех тысяч метров двоим туристам стало плохо, и их спустили в сопровождении одного из проводников в лагерь. Остальные же туристы прошли еще 400 метров, но при спуске сорвались с ледового склона. Известно, что один человек погиб от травм, семеро туристов и второй проводник, получив травмы, замерзли насмерть. Спасательная операция длилась несколько дней, а двух туристов и их сопровождающего, оставшихся в лагере, удалось эвакуировать. Андрея Степанова же приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

Потерялись в тумане

В августе 2025 года группа туристов заблудилась на Курилах в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Девять женщин и гид-мужчина свернули не на ту тропинку и потеряли ориентир. Около двух суток туристы провели в тумане и под дождем, пока их поиски проходили с земли и с воздуха. Операция была осложнена тем, что гиды не зарегистрировали свой тур в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, и спасатели не были в курсе, по какому пути следовали туристы. К счастью, все обошлось благополучно. Туристов нашли, никто из них не получил серьезных травм.

Cпрос на курсы по выживанию в Москве в 2024 году вырос на 30–50 процентов. При этом некоторые школы отмечают увеличение числа участников в два-три раза. Чему учат на курсах по выживанию, сколько они стоят и с чем связана их нарастающая популярность? Со страхом перед концом света? Ответы на эти вопросы выясняла «Вечерняя Москва».