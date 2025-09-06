Когда отдыхать выгодно: эксперты раскрыли секреты бюджетного отпуска

Традиционное представление о четырех «выгодных» периодах для отпуска – конец августа, декабрь, после новогодних каникул и майские праздники – оказалось устаревшим. Современные тенденции в туристической отрасли показывают, что ценообразование зависит от множества факторов, а не только от сезонности. Миф о «выгодных» датах отпуска в беседе с «ФедералПресс» развеяли профессионалы туристической отрасли.

© РИА "ФедералПресс"

«Низкий» турсезон – уже в прошлом

«Сегодня понятие «низкий туристический сезон» – в общем-то, анахронизм. Потому что ценообразование на туры, отдых диктуется не только сезонностью, но и другими факторами», – отмечает председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина.

В отечественном туризме присутствует своя специфика. На курортах Черноморского побережья пик цен приходится не только на лето, но и на весь бархатный сезон – вплоть до конца сентября. Снижение стоимости проживания начинается лишь с октября.

«Низкий сезон – это не про экономию любой ценой. Это про атмосферу, про возможность отдыхать свободно, когда сервис внимательнее, пляжи просторнее, а впечатления ярче», – подчеркивает эксперт по премиум-туризму Виктория Ерина.

Эксперты выделяют несколько оптимальных периодов:

Октябрь – идеальное время для отдыха в Турции, Греции и на Кипре. Море еще теплое, а цены могут быть ниже на 30–40 % по сравнению с пиком сезона;

Февраль-март – благоприятный период для путешествий в страны Юго-Восточной Азии;

Ноябрь – удачное время для поездок в ОАЭ, когда температура воздуха и моря комфортна, а цены снижены;

Начало июня – возможность насладиться летним отдыхом до наплыва туристов.

«Многие считают ноябрь скучным для путешествий, но я вижу в нем золотое окно возможностей. В Эмиратах в это время море +27, воздух +30, а цены ощутимо ниже декабрьских. В ноябре я часто рекомендую короткие weekend-туры в Дубай: шопинг, гастрономия, роскошные пляжи и стильный отдых без переплат», – советует Виктория.

Как выбрать тур

При выборе времени отпуска стоит ориентироваться на такие факторы, как:

категория отеля и его расположение;

популярность курорта;

репутация места;

природные условия региона.

«Если отдыхаешь за границей, то главный фактор – именно локация. Для пляжного отдыха зимой – Юго-Восточная Азия (Индия, Индонезия) – все, что ближе к экватору. Остров Хайнань китайский – идеальное место для зимнего отдыха. С Латинской Америкой тоже все зависит от полушария. Например, Южная Америка – Южное полушарие, значит, там все наоборот: когда в России лето, там зима. Север Южной Америки, Мексика и страны Карибского бассейна – там круглогодичное лето», – отметила Дарья.

Бюджетные Эмираты

Альтернативные направления также открывают новые возможности для бюджетного отдыха. Например, менее раскрученные, но не менее привлекательные курорты, где можно найти качественный сервис по разумной цене.

«Шикарный отдых в Эмиратах – на противоположной стороне. Со стороны границы с Оманом есть замечательный эмират Фуджейра, который отличается низкой загруженностью отелей. Там шикарные «пятерки», «четверки», чистейшее море, широчайшие белоснежные пляжи, пустые абсолютно. То есть ты можешь быть на всем пляже один. Если в Дубае – как в советской Евпатории – много отдыхающих, то в Фуджейре на протяжении 2–3 километров никого. Рядом еще эмират Шарджа, курорты Шарджи. Там тоже прекрасно, но это безалкогольный эмират», – рекомендует Митина.

Таким образом, универсальных «секретных дат» для бюджетного отпуска, как оказалось, не существует. Главное – внимательно изучать предложения, учитывать индивидуальные предпочтения и быть готовым к тому, что истинная ценность поездки часто кроется не только в цене, но и в уникальном опыте.

Ранее эксперты рассказали, что жители Тюменской области стали интересоваться отдыхом в Узбекистане и Азербайджане. Об этом читайте в материале «ФедералПресс».