На какие льготы имеют право многодетные туристы

Согласно действующему законодательству, семьи с тремя и более детьми вправе выбирать время ежегодного отпуска вне утвержденного графика. Это гарантирует возможность планировать поездки без конфликтов с работодателем.

Кроме того, многодетные родители могут рассчитывать на скидки при покупке билетов на поезда дальнего следования и авиаперелеты. Для детей до пяти лет предусмотрен бесплатный проезд в ж/д транспорте без занятия отдельного места, а до десяти лет — скидка до 65% от стоимости билета.

Культурный досуг также доступен на льготных условиях: многие музеи, галереи и зоопарки предлагают бесплатное или более дешевое посещение для многодетных семей.

Информацию о конкретных скидках следует уточнять на сайтах учреждений. Парламентарии предлагают расширить поддержку, введя целевой кешбэк для таких семей, однако этот вопрос требует дополнительного финансирования и проработки.

На данный момент акцент делается на развитии внутреннего туризма и создании семейных курортных пакетов в регионах России.