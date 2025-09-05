Блокировки интернета перестанут быть проблемой для туристов

Туристам будет проще во время блокировок мобильного интернета, которые вводятся для обеспечения безопасности. Минцифры пообещало, что в ближайшем будущем мобильные операторы станут глушить не весь доступ к сети разом, как сейчас, а оставят доступными самые популярные сервисы. Среди них навигатор и приложение такси.

Также можно будет пользоваться Госуслугами, соцсетями, маркетплейсами, службами доставки, личными кабинетами операторов связи. Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Планируется, что при необходимости он будет оперативно пополняться.

В министерстве говорят, что разработали специальное техническое решение вместе с операторами связи для того, чтобы это все заработало. Сейчас некоторые компании уже тестируют эту возможность в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов удивила необходимость распечатки билетов в крымские поезда во время блокировки интернета.