После отмены рейсов в Абу-Даби туристы ищут способы спасти свой отдых

Туристы с отмененных рейсов Air Arabia Abu Dhabi из Екатеринбурга в Абу-Даби получают от авиакомпании предложения по возвратам. Пассажиры рассматривают альтернативы перелета, но найти замену на новогодние каникулы удается крайне редко.

Своим клиентам перевозчик предлагает бесплатно перебронировать билеты на любой доступный вылет по аналогичному маршруту в ближайшие даты от первоначальной (плюс-минус 5 дней). Авиакомпания выполняет ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Шарджу, поэтому туристы могут выбрать перелет в этот пункт или использовать хаб для пересадки. Как вариант – оформить ваучер сроком действия один год либо вернуть деньги за билеты.

Туристы делятся опытом корректировки бронирований. Некоторым удается поменять билеты:

Позвонила в авиакомпанию, забронировала место на рейсе через Шарджу. Оформила возврат и оплатила им новую бронь, получилось бесплатно, поскольку даты близки к тем, что были в первом заказе.

Однако те, кто собирался отдыхать в новогодние каникулы, не могут найти свободные места в самолетах Air Arabia. А если и удается их обнаружить, то на дни, удаленные от первоначальных. В этом случае приходится оформлять возврат и покупать билеты самостоятельно, как правило, по более высоким тарифам, чем ранее заказанные.

«Если брать через Шарджу, то сразу на 35 тыс. дороже, чем через Абу-Даби». «Полет на лоукостере стоит почти как в бизнесе “Аэрофлота”», – пишут туристы.

В частности, как рассказала редакции пассажирка, билет в Коломбо со стыковкой в Абу-Даби с 29 декабря по 12 января она покупала за 74 тыс. руб. Сейчас места на рейсах по этому маршруту стоят как минимум 119 тыс., то есть на 60% дороже. Билеты предлагает flydubai. Дорога на курорт при этом займет 18 часов, из них 8 – пересадка в Дубае. Air Arabia 29 декабря улететь не получится: рейсы через Шарджу полные.

