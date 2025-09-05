Как улететь на Шри-Ланку дешевле: сколько стоят билеты на рейсы со стыковкой

Нашли альтернативные билеты из Москвы на Шри-Ланку – для тех туристов, которые не готовы платить 67 тыс. руб. за перелет на курорт и обратно прямыми рейсами «Аэрофлота». Пассажиры желающие сэкономить, могут выбрать варианты у арабских авиакомпаний, со стыковками в ОАЭ.

Например, в 43 тыс. руб. обойдется round trip, если улететь из Москвы в Коломбо 24 сентября на самолете арабского лоукостера Air Arabia Abu Dhabi, а вернуться 5 октября «Аэрофлотом». При этом перелет с вылетом из Домодедово в 07:00 будет недолгим: дорога на курорт займет всего 11,5 часа, из них час – пересадка в Абу-Даби. Обратный прямой рейс продлится 8 часов 45 минут. Провоз багажа уже входит в указанную стоимость.

Другой схожий по стоимости вариант (46 тыс. руб.) включает перелет в Коломбо на лайнере Air Arabia через Шарджу. Из Домодедово он отправляется в 14:20, длительность полета та же, только пересадка отнимет полтора часа. Домой туристов доставит прямым рейсом Boeing 777 «Аэрофлота».

Привлекательные тарифы можно найти у арабских авиакомпаний не только из Москвы. За 50 тыс. руб. возможен round trip из Самары, но за багаж придется доплатить еще 3 тыс. В пути пассажиры проведут 12,5 часа, обратный перелет из Коломбо займет 10. Стыковки в Шардже короткие – от часа до трех.

В ту же сумму обойдется поездка и туристам из Уфы на рейсах арабской авиакомпании. Только обратный перелет окажется чуть более длительным – 20 часов, из них половину времени займет пересадка в Шардже. За 55 тыс. руб. можно слетать на Шри-Ланку из Казани.

Таким образом, стыковочные рейсы арабских авиакомпаний выглядят более привлекательными по цене, в то же время они менее удобны для пассажиров в сравнении с прямой перевозкой.