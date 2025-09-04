Туристам назвали способы избежать отравлений в путешествиях по Азии

Опытная путешественница, альпинистка, фридайвер Евгения Полякова, посетившая более ста стран мира, раскрыла россиянам несколько простых способов избежать отравлений во время поездок по Азии и Африке. Своими советами она поделилась с «Лентой.ру».

Полякова отметила, что часто источником проблем со здоровьем в жарком климате становится вода. Она порекомендовала соотечественникам не употреблять в указанных регионах напитки со льдом, так как даже в престижных заведениях его могут изготавливать из водопроводной воды. Она безопасна для местных жителей, но содержит микроорганизмы, способные вызвать острое отравление у туриста.

«Часто бывают случаи, когда употребление такого льда приводит к лихорадке и тяжелым симптомам, требующим медицинской помощи», — пояснила Полякова.

Путешественница также подчеркнула, что распространенный миф о чистоте горных ручьев опасен. На высоте пяти тысяч метров в воду могут попадать продукты жизнедеятельности животных, а токсины накапливаются по всему течению рек.

«Даже кристально прозрачная вода из родника может содержать бактерии, против которых у путешественника нет иммунитета», — предупредила Полякова.

Кроме того, эксперт посоветовала туристам, которые отправляются в путешествие по Азии и Африке, начинать знакомство с местной кухней с минимально приправленных, тушеных или вареных блюд, избегая острого и жареного. В странах с низким уровнем санитарного контроля стоит отдавать предпочтение ресторанам при отелях или проверенным заведениям, констатировала путешественница.

По словам Поляковой, в некоторых странах риски связаны не только с едой, но и с местными традициями. Так, например, в мусульманских регионах вегетарианские блюда могут готовиться на животном жире, который не всегда упоминается в меню. В КНДР она порекомендовала избегать употребления сырых овощей из-за возможного наличия пестицидов, а в Японии — сырой рыбы, которая для непривыкшего организма «может стать испытанием».

