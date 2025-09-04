Суд взыскал с турагентства компенсацию за отмененное путешествие

Кировский районный суд Перми удовлетворил иск местной жительницы к туристическому агентству, которое отказалось вернуть деньги за несостоявшееся путешествие.

В сентябре 2024 года женщина приобрела у туроператора путёвку в Египет на четырёх человек общей стоимостью 542 тыс. рублей, однако её дочь серьёзно заболела, и от вылета пришлось отказаться, сообщает URA.RU со ссылкой на соцсети пресс-службы Пермского краевого суда.

«Несмотря на аннулирование тура, деньги возвращены не были, после чего клиентка обратилась за защитой своих прав в суд», — сказано в сообщении.

Суд квалифицировал болезнь дочери заявительницы как существенные обстоятельства, при которых убытки возмещаются согласно фактическим расходам сторон, и постановил взыскать с туроператора 1,7 млн рублей, включая стоимость тура, неустойку за несоблюдение сроков возврата и штраф в пользу потребителя.

