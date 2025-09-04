Туристам напомнили об опасности курортного секса

Отпуск часто ассоциируется с загаром и романтикой, но не стоит забывать о половых инфекциях. Врач Вера Сережина напомнила, что ИППП — это серьезное явление, вызывающее дискомфорт в урогенитальном тракте.

Есть риск получить такие заболевания, как гонорея, трихомониаз, хламидиоз и микоплазмоз. Современные ПЦР-тесты позволяют выявлять возбудителей уже через 2–3 дня, что помогает начать лечение до появления симптомов.

Некоторые инфекции, например, хламидиоз и микоплазмоз, могут протекать бессимптомно, поэтому регулярные обследования особенно важны, особенно после курортных романов. Вирусные инфекции — гепатиты B и C, сифилис, ВИЧ — имеют длительные инкубационные периоды, и их диагностика требует повторных анализов через месяцы.

— Нужно понимать, что контрацептивы работают не всегда: барьерные методы могут защитить от хламидии, микоплазмы, гонореи и трихомониаза, но от вирусов и сифилиса — нет. Проверка партнера на инфекции или наличие свежих анализов — разумная профилактика. И прежде, чем вступать в контакт с неизвестным человеком, действительно нужно просить справку. Звучит неромантично, зато куда надежнее, чем лечить хроническое заболевание всю оставшуюся жизнь, — предупредила эксперт.

Последствия ИППП могут быть тяжелыми: гепатиты — поражают печень, сифилис — опасен для внутренних органов и мозга, а бессимптомные инфекции могут привести к бесплодию. ВИЧ разрушает иммунную систему, увеличивая риск тяжелых заболеваний.

Для женщин есть тест-системы для самостоятельного взятия мазка, позволяющие выявить инфекции через 2–3 дня после полового контакта. Мужчинам также важно осознавать риски и не пренебрегать проверками, чтобы избежать бесплодия и других осложнений, сообщает РИАМО.

Врач Дмитрий Буланов рассказал, можно ли заразиться ИППП в общественных местах.

В свою очередь, инфекционист Марият Мухина сообщила, что ношение шорт и юбок в общественном транспорте может повышать риск передачи инфекций. Он отметил, что на сидениях и поручнях могут находиться чесоточные клещи, стафилококки и демодекс.