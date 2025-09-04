Арабская авиакомпания внезапно отменила рейсы в Абу-Даби из Екатеринбурга

Туристы, уже купившие билеты на рейсы Air Arabia Abu Dhabi из Екатеринбурга в Абу-Даби, неожиданно получили уведомление об отмене вылетов. Это разом перечеркнуло планы на новогодний отдых.

© tourdom.ru

«Бронировала билеты в Коломбо (Шри-Ланка) со стыковкой в Абу-Даби на новогодние каникулы, с 29 декабря по 12 января. Вчера пришло сообщение, что первое и последнее “плечо” отменены, – рассказала редакции туристка. – Пересаживаться некуда, все даты на Новый год заняты».

Как убедился корреспондент TourDom.ru, вечером 3 сентября на сайте авиакомпании продаж билетов на рейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби действительно не было. Редакция направила запрос в Air Arabia, ответ пока не поступил.

Рейсы по маршруту были анонсированы чуть больше двух недель назад, 15 августа. Возить туристов в столицу ОАЭ лоукостер, как и в прошлом году, собирался с 27 октября по 27 марта с периодичностью 2 раза в неделю. Туроператоры, к которым обратилась редакция, рассказали, что не брали блоки мест на этих самолетах. Пассажиры покупали билеты на сайте Air Arabia, через кол-центр и в билетных агентствах.

Можно предположить, что программу сняли в связи с избытком перевозки в ОАЭ из Екатеринбурга и с недостаточным спросом. В зимнем сезоне в Дубай из Кольцово летают flydubai и «Уральские авиалинии», в Шарджу и в Рас-аль-Хайму – Air Arabia. Туры с отправлением из Екатеринбурга предлагают своим клиентам туроператоры Pegas Touristik, Coral Travel, Fun&Sun.

Так что у пассажиров с отмененных рейсов есть альтернативы на маршрутах в ОАЭ. На январские каникулы они смогут выбрать, например, билеты Air Arabia в Рас-аль-Хайму за 58 тыс. руб. Перелет в Шарджу той же авиакомпанией обойдется дороже – от 125 тыс.

За 78 тыс. руб. можно слетать на новогодние праздники из Екатеринбурга в Дубай. По такой цене предлагает билеты авиакомпания «Уральские авиалинии». За 106 тыс. доступен перелет flydubai по тарифу с багажом. Однако тем, кто планирует лететь с пересадками в другие страны, сложнее – на новогодние даты мест на рейсах с удобными стыковками может не быть в наличии. В частности, с 29 декабря по 11 января не получится взять билеты на Шри-Ланку.