Что нужно знать о безвизовом режиме: генконсульство Китая разъясняет

15 сентября вступает в силу безвизовый режим между Россией и Китаем, сообщает ИА DEITA.RU. Генеральное консульство КНР во Владивостоке информирует о деталях соглашения и о том, как теперь действовать туристам.

© Deita.ru

Сообщать о своих поездках в КНР теперь в китайские консульские учреждения за рубежом не нужно.

Граждане России могут путешествовать в Китай без визы в целях бизнеса, туризма, посещения семьи и друзей, для культурных обменов или транзита.

Важная деталь - режим не распространяется на тех, кто приезжает в Китай для работы, учебы, журналистской деятельности или в схожих целях.

Для визита в Китай теперь нужен только загранпаспорт, действительный на протяжении всего срока предполагаемого пребывания в Китае. Российские граждане, планирующие пребывание в Китае более 30 дней, должны заранее подать заявление на получение визы.

Правила идентичны для детей и взрослых. Напомним, что соглашение о пробном безвизовом режиме сроком на год было достигнуто в Пекине на саммите ШОС.