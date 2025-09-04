Эксперт дала рекомендации по подбору турагента

Руководитель компании «А-Тур» Алина Балыбердина дала советы по подбору турагента.

«Чтобы не остаться без отпуска, рекомендую остерегаться больших скидок. Если турагент предлагает путёвку в два раза дешевле, чем на проверенных сайтах, стоит задуматься. Если агент отправляет только скриншот, а не ссылку на тур, тоже надо насторожиться», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, также важно наличие договора, в котором должны быть указаны реквизиты. Как пояснила Балыбердина, по ИНН можно проверить агентство в реестре турагентов.

Эксперт добавила, что не менее важно наличие отзывов.

Ранее тревел-журналист, эксперт по туризму сервиса Туту Елизавета Короткова рассказала, что тихий отдых стал трендом года.